Empresarios del norte y diplomáticos acuerdan desarrollar proyectos conjuntos

Veracruz, Ver. – Embajadores, cónsules y funcionarios de organismos internacionales se reunieron con empresarios de la zona norte del estado con quienes acordaron sostener próximas reuniones tanto en sus respectivas embajadas como en la región norte y con los representantes de todos los sectores para iniciar trabajos con una verdadera prospectiva empresarial.

La finalidad será establecer estrategias a mediano plazo y estudiar propuestas en temas de inversión y comercialización sobre infraestructura, Turismo, Cultural, Energía y del Campo.

En dicha reunión celebrada en Veracruz participaron: el Excmo. José Vladimir Crespo Fernández, embajador de Bolivia en México y con el embajador extraordinario y plenipotenciario de Costa Rica en México, Excmo. Pablo Heriberto Abarca Mora, así también con los ministros consejeros comerciales de la embajada de Venezuela en Mexico, C. Tito Urbano Meleán; de la embajada de Guatemala en México, Dora Elizabeth Olmedo Santos; de la embajada de Haití en México, Yves Rody Jean; de la embajada de El Salvador en Mexico, Ana Guadalupe Rivas Espinoza; así como también el C. Pedro Rosales, CEO de la firma Consultar USA, dedicada al Comercio Internacional; la C. Guadalupe Ordaz Urrutia, directora región Golfo de la Cámara México-Brasil y Vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.

En este encuentro se coincidió que es el momento de mostrar las ventajas competitivas y fortalezas de la Región Norveracruzana, para atraer inversiones.

Ventajas tales como que somos el estado que produce mas Energía en todo el País, las oportunidades y condiciones para generación de energías renovables como la Solar, Hidroeléctrica y Biomasa. También el importante sector de los hidrocarburos; el fructífero campo agrícola con cultivos como Maíz, Vainilla, Miel, Plátano y variadas semillas, la principal Región de todo México que produce y exporta más Cítricos y Azúcar; el sector de la Ganadería en todos sus tipos, el Puerto de Tuxpan como la principal Terminal de Importación de combustibles del País y puerta para el Atlántico y el Caribe.

Los diplomáticos reconocieron la privilegiada ubicación geográfica de esta región y su cercanía con un mercado comercial y poblacional tan grande como la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

El Consejo Coordinador Empresarial de la zona norte tiene el compromiso de seguir impulsando la promoción e identidad de la regió, toda vez que se distingue por sus variadas vocaciones que la hacen sobresalir respecto a otras.

Por Redacción Noreste