Empresarios esperan más eventos deportivos en Xalapa

Xalapa, Ver.– El presidente municipal, Ricardo Ahued Bardahuil dio a conocer que en Xalapa había deudores “fifí” en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) que se mantenían en cartera vencida hasta por 100 meses, por lo que ya se les suspendió el servicio.

Dijo que algunas son empresas y negocios que ya no tienen justificación alguna para dejar de pagar por el uso del agua y a quienes incluso se les dan facilidades para liquidar sus adeudos:

“Hay gente que tiene 80, 60, 50, 100 y tantos meses de no pago, están viniendo y le estamos dando oportunidades muy factibles de pago”.

Ricardo Ahued expuso que al inicio de su administración había 184 millones de pesos en cartera vencida y dijo algunos morosos eran usuarios “fifís”.

“A mí me vale que me odien, pero no se vale que encontré muchas empresas y negocios que no tienen por qué dejar de pagar el agua y no la estaban pagando, pues estoy empezando a cortar y si nos odian que bueno, pero a beneficio de que se pongan al corriente” expuso en entrevista.

Ahued también dijo no se puede pagar 560 millones de pesos de nómina al año y que la gente pida mil 087 millones de pesos para obra y no se tenga el recurso a causa de que hay personas que no pagan por sus servicios municipales.

Por Héctor Juanz