Empresarios ponen hoteles en venta en Poza Rica

Poza Rica, Veracruz.- Desde locales, tiendas comerciales e incluso hoteles han cerrado sus ofertas, por la crisis económica que ha dejado a su paso la pandemia por Covid-19 en esta ciudad, empresarios se muestran desesperados, ya que de no reactivar la economía podrían perder sus negocios.

El centro de la ciudad se observa repleto de locales vacíos o en renta, debido a que sus dueños no pudieron soportar la crisis económica, pues la falta de ventas y los aumentos al precio de los combustibles, generó que muchos negocios se fueran a la quiebra.

Foto: Franquicias también cierran sus puertas por la crisis que dejó la pandemia del Coronavirus.

Incluso tiendas comerciales de procedencia asiática de talla internacional, que hace algunos años establecieron sus franquicias en este municipio, han cerrado sus puertas de manera definitiva, según informan sus ex empleados.

Llama la atención también que varios hoteles de esta ciudad ahora, que cerraron sus ofertas de manera temporal durante la pandemia, ahora se encuentran en venta, tal es el caso del hotel Robert Prince ubicado en pleno centro, que luego de parar actividades, hoy está en venta.

Foto: Hoteleros hacen lo posible por mantener sus negocios de hospedaje a flote.

Este sector está atravesando por una de las peores crisis económicas, la contingencia sanitaria por Covid-19, ya ocasionó la quiebra de varios hoteles, mientras que otros reportan severa crisis de la que intentan recuperarse.

Los hoteleros hacen lo posible por mantener sus negocios de hospedaje a flote, sin embargo, no lo han logrado, ya que por el momento no hay derrama económica, no hay turismo y mientras tanto los gastos de mantenimiento siguen creciendo.

Por Isaac Carballo Paredes