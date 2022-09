Empresarios que no paguen apoyos recibidos en pandemia serán boletinados, advierte SEDECOP

Xalapa, Ver.– Los microempresarios de Veracruz que no hayan pagado a la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP) el apoyo de 10 mil pesos que recibieron para hacer frente a los efectos de la pandemia por COVID-19 serán boletinados para ya no recibir ningún otro beneficio de esta dependencia advirtió el secretario Enrique Nachón García.

Dicha dependencia otorgó 10 mil créditos de 10 mil pesos cada uno, que hacen un total 100 millones de pesos, de lo que apenas ha recuperado el 20 por ciento.

«Yo invito para tocar el sentido social de la gente, si nosotros no pagamos esos créditos, los eventos posteriores no se pueden hacer, no se puede ayudar a más gente» dijo el funcionario.