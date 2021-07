Empresas SOS teme acciones legales de parte del Gobierno Estatal

Xalapa, Ver. – La señora Yolanda Silvia Pérez Castillo clamó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez su intervención para que se agilicen las investigaciones que permitan localizar a su hija Luz Edith Acevedo Pérez, de 36 años de edad, desaparecida el pasado 21 de junio en la carretera Rafael Delgado-Magdalena, en la zona centro del estado.

En dicha fecha acudió junto con Julio César Lara Martínez, asesor jurídico de la presidenta municipal de Magdalena, Fortunata Zepahuac Tequihuactle, a dicha localidad para participar en una entrevista de trabajo tras una oferta en el área jurídica del Ayuntamiento. Fue entonces cuando sus familiares perdieron comunicación y dejaron se conocer su paradero.

«Por el camino accidentado se fue con él en su coche. Llegaron al pueblo de Magdalena. Iba a hacer la entrevista con el contador del Ayuntamiento y la alcaldesa. Ninguno de los dos se presentó. Al ver que no llegaba fui al pueblo de Magdalena a preguntar cuál era el motivo o de qué se trataba. La policía me informó que sí habían bajado del pueblo a Rafael Delgado. La alcaldesa dijo que ese día no se presentó a trabajar ni el contador. A las 15:57 fue el último mensaje que un familiar mío recibió de mi hija. De ahí se perdió todo contacto con ella» narró Yolanda Pérez.

Al acudir este jueves a Xalapa, pidió la intervención del Gobierno estatal, pues las investigaciones de la Fiscalía General del Estado donde presentó la denuncia por la desaparición no han tenido avances.

De acuerdo a lo dicho por la propia alcaldesa a Yolanda Silvia Pérez Castillo, había amenazas contra la edil y colaboradores del ayuntamiento, por lo que teme por su vida.

«La alcaldesa me hizo el comentario de que ella había recibido amenazas, pero no me informó de parte de quién o cómo estuvo. Hacían mención de que si no era ella, iba a ser parte de su personal».