En 2023, pistas de hielo llegarán a municipios de la sierra: Cisneros

Xalapa, Ver.- El gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García reiteró que regresará el fútbol profesional al estado, no así los Tiburones, pues debido a que el ex propietario «los fregó*, no se puede utilizar el nombre.

Por lo anterior, dijo que el anterior nombre está descartado y pidió a los nuevos inversionistas que recluten a futbolistas locales para que firmen parte del nuevo equipo.

No obstante que el propietario de los Tiburones Rojos de Veracruz, el empresario orizabeño Fidel Kuri Grajales ha ganado ya varios amparos e incluso salió de prisión, el gobernador acusó que la mala gestión del equipo lo llevó a ser vetado.

Por Severo Mirón