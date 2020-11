En aguas del Río Blanco aparece cuerpo de joven desaparecido

Hermosillo, Sonora. Tuvieron que pasar casi dos años para que la lideresa de Las Madres Buscadoras por la Paz, Cecilia Delgado, encontrara a su hijo desaparecido, Jesús Ramón.

«Encontré a mi hijo», expresó Delgado, quien se trasladó al anfiteatro de la Fiscalía General de Justicia estatal para identificar los restos corporales de Jesús Ramón Martínez, desaparecido el 2 de diciembre de 2018.

Foto: Medios

De acuerdo con “Ceci”, los restos localizados coincidían con las características de su hijo, con su vestimenta, y hasta con sus brackets.

Hasta ahora suman 15 cadáveres encontrados en un cementerio clandestino, incluido el de Jesús Ramón, ubicado al sur de Hermosillo, cercano a un popular complejo habitacional llamado Altares.

“Si lo que quiero es que me escuchen porque, desde que desapareció mi hijo, les pedí, supliqué que me escucharan y nunca hacen nada porque no les importa nuestro dolor y sufrimiento que tenemos”, lamentó Cecilia en entrevista.