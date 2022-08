En Catemaco se edificará primer iglesia satánica en México

Catemaco, Ver.– En la colonia Paraíso del municipio de Catemaco, a finales de agosto se iniciará con las obras de edificación de la primer iglesia en honor a Satanás en México.

El Brujo, Enrique Marthen Berdón aseguró que, en México y en el mundo existen muchos adoradores de Lucifer, y que mejor que una ciudad tan mística como Catemaco para edificar un templo.

El Brujo señaló que se creará un espacio para rendirle tributo a Satanás, por las personas que de cierta manera creen que «El Diablo» les ha dado el bienestar, salud o la economía.

La obra, se dijo, estaría culminada antes del Primer Viernes de Marzo del 2023; sin embargo, no se dieron detalles del costo total de los trabajos de construcción.

«Algunas personas no me dan dinero en efectivo, me dicen, ¿cuánto es lo que hay que pagar de material?, y lo pagan directamente a la empresa que lo vende, para que no pase el dinero por mis manos, y el que quiera depositar lo puede hacer”, subrayó.