En Colinas de Santa Fe denuncian contaminación por tiradero a cielo abierto

Veracruz, Ver.- Desde hace poco más de un año, 150 restauranteros la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, se unieron para crear el RestauranterosUnidos.org; espacio que da capacitación, bolsa de trabajo y presenta proveedores para los emprendedores, con la finalidad de bajar los costos para combatir los efectos de la pandemia.

Mario Malpica, presidente de la novel Asociación destacó que, a través de un grupo de WhatsApp, los restauranteros se brindan apoyo para mejor difusión en redes sociales, diseño gráfico y marketing para sus empresas.

De la misma manera, dijo que crearon una plataforma virtual para entregas a domicilio similar a Uber Eats y Rappi, aunque esta es totalmente gratuita, y con mayores beneficios para los restauranteros y los usuarios que soliciten un envío.

«Por ejemplo, nosotros recibimos nuestro dinero directo a la cuenta, como restaurantes, no tenemos que esperar semanas a recibir ese pago, y tampoco nos lo dan ‘ordeñado’, el cliente también se ve beneficiado porque tiene mucho mayor descuento. También estamos con otra plataforma en donde el restaurante solamente da un click y va a poder recibir repartidores, para todos esos restaurantes que no tienen reparto o no tienen para invertir en una motocicleta, no tienen para estar gastando en gasolina o en una moto, simplemente le van a dar un click, y va a poder venir un repartidor», subrayó.

En otro tema, aclararon que no están peleados con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), simplemente persiguen diferentes objetivos, por lo que cada empresario puede estar registrado en ambos grupos.

«No, no se trata de tirarle a nadie, al contrario, creemos que todo es para unir. Nosotros tratamos de aportar nuestra parte, ellos aportarán otra parte distinta. Entonces no tratamos de dividir a ninguno», remató.

Por Alejandro Ávila.

