En Día de Muertos, enfermera regala mensajes de vida en Xalapa

Xalapa, Veracruz.- Después de muchos años de estar cerca de la muerte, Martha Hernández González, una enfermera jubilada, regala frases que hacen reflexionar sobre el valor de la vida.

Atender a personas que por enfermedad murieron, la hizo valorar más la vida, por ello, desde hace 3 años sale en esta temporada de Día de Muertos a regalar en las calles del centro de Xalapa, frases impresas de algunos escritores afamados.

“Viví mucho tiempo con la muerte, pero ahora he decidí estar con gente feliz y contenta (…) Me encanta dar gracias a Dios por la vida y comparto con todas las personas, frases que muchos escritores y poetas de toda índole han dicho sobre la vida”.

Tiene 70 años y disfruta de estas fiestas maquillándose de calavera y portando distintivos del folklore y de las tradiciones de nuestro país.

Tras la pandemia por COVID-19, la vida se valora más, asegura, pero por si no se toma en cuenta esto, se puede recurrir a la literatura, aseguró.

“Ahora tengo que saber quién fue que lo dijo (…) Eso me invita a mí, después de esta situación actual que estamos viviendo, que no nada más es de salud, si no se muchas cuestiones, me nace compartir”.