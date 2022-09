¡En el ojo del huracán! Critican a Juan Osorio por su nuevo romance, 38 años menor que él

México.- El productor Juan Osorio vuelve a estar en el ojo del huracán, ahora por compartir fotografías en su cuenta de Instagram, en las que se le observa enamorado de su actual pareja sentimental, Eva Daniela, a quien en uno de los posteos más reciente le llama «aceituna de mi amor».

La joven nació en León, Guanajuato, en 1995. Juan Manuel Osorio Ortiz, productor mexicano de televisión que ha realizado programas cómicos, pero su especialidad ha sido el género de las telenovelas y también ha producido obras de teatro, nació en 1957.

Foto: Netnoticias

La diferencia de edades es el punto a criticar, y de eso se han encargado los internautas en redes sociales.

Comentarios como los siguientes son colocados en las mismas publicaciones del famoso productor de televisión.

-Romeo y su nieta.

-Qué bonita es tu hija.

-Qué bonitos abuelo y nieta.

-Últimamente no se si es moda o en verdad las jóvenes de ahora tienen tanta necesidad de ser valoradas, mimadas, como quizá lo hizo su papá o les falto su papá. Ellas le llaman amor y quizá tienen razón se enamoraron, pero no se dan cuenta que la edad sií afecta por que después se van a convertir en sus enfermeras, aunque digan que no, pero algunas se hacen como ellos, ya no salen con sus amigas, ya no van a reuniones se la pasan en casa viendo la tele, como lo hacen ellos, y este señor Juan Osorio no es la primera vez que sale con chicas más jóvenes que él, Niurka fue la primera, pero solo el tiempo lo dirá si en verdad lo amaba o era por su dinero.

-Está perfecta para su hijo.

-Gracias maestro por hacerme ver que lo importante de llegar a la vejez es que tenga mucho dinero.

En contraparte hay diversos comentarios en los que felicitan a la pareja y agradecen por hacerles ver que el amor verdadero sí existe. No importa la edad.

Con información de Excélsior