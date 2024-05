En el sur de Veracruz vamos a arrasar: Indira Rosales

Pensaron que me iban a doblegar, se equivocaron, afirmó Nahle.

Boca del Río.- En entrevista radiofónica, la candidata a la gubernatura de Veracruz por Morena, PT, PVEM y Fuerza por México, Rocío Nahle García, afirmó que está preparada para gobernar la entidad.

No solo ha ganado todos sus cargos de elección popular sino que es una profesional con experiencia en el sector energético y petrolero, amén, dijo, de haber sido secretaria de Estado y haber trabajado con el mejor maestro, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Apuntó que mientras la “guerra sucia” incrementó en su contra por parte de la oposición, ella se dedicó a caminar los 212 municipios del estado presentando sus ocho ejes de trabajo y 80 compromisos así como propuestas.

“Pensaban que yo me iba a doblegar, no, nosotros no nos doblegamos, nosotros nos hicimos en la lucha, nosotros tenemos un compromiso muy grande con la gente, con la representación, con la sociedad, y yo lo he dicho, soy una mujer fuerte pero sensible y eso es lo que necesita Veracruz, Veracruz no necesita gente violenta, no necesita gente con odio, Veracruz necesita gente de concordia, de paz, de amor”, subrayó.

Tras su exitoso cierre de campaña el pasado domingo, con la compañía y respaldo de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Rocío Nahle minimizó una vez más las infamias que durante toda la campaña, el PRIAN inventó para denostar su trayectoria y su nombre así como el de su familia.

“Cuando no hay argumentos, cuando no hay propuestas pues aflora la ofensa, aflora la impotencia pero si lo mezcla con machismo y misoginia pues es una bomba y esto es lo que pasó aquí en Veracruz, la mafia de los Yunes, los del PRIAN, se han visto rebasados y por mucho, por mucho, por una candidata que está haciendo un trabajo que es mi caso, y entonces ante eso hacen lo que siempre ha hecho el PRIAN”, subrayó.

Explicó que nada de ello hará que la intención de voto para el próximo domingo se revierta y ahí están las encuestas serias como muestra.

“Mentiras que se cayeron como un castillo de naipes, hicieron un teatro para quererme etiquetar a mí de una persona incorrecta cuando los incorrectos son ellos, ellos son los corruptos y al final el tiempo pone a cada quien en su lugar”, indicó.

Redacción Noreste