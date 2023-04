En el viacrucis de Roma un ruso y un ucraniano claman por la paz

El Vaticano.– El papa Francisco ha dedicado el Vía Crucis del Viernes Santo de este año a las “voces de paz en un mundo de guerra” y, por ello, la décima meditación del recorrido contará con un texto escrito por un joven ucraniano y otro ruso, quienes relatarán cómo la guerra ha afectado a sus vidas.

La oración completa se escuchará este viernes a partir las 21.00 horas (19.00 GMT) en el Coliseo de Roma, símbolo de la persecución de los primeros cristianos y sede de un rito que se remonta al siglo XVIII, este año dedicado a recorrer los dramas que asolan a distintas regiones del mundo.

Sin embargo, Francisco no acudirá al Coliseo y seguirá el ritual desde su residencia en el Vaticano, ya que hace una semana recibió el alta hospitalaria tras padecer una bronquitis y hay previsión de bajas temperaturas, indicó la Santa Sede.

Cada una de las catorce estaciones que componen el recorrido rememoran la subida al Calvario de Jesús, su crucifixión y su colocación en el sepulcro, e incluyen además una meditación sobre una situación de conflicto en el mundo.

La reflexión de la décima estación ha sido coescrita por un joven ucraniano y un ruso.

El joven señala que en la frontera los soldados detuvieron a su padre y le dijeron que “debía permanecer en Ucrania para combatir”.

“Al llegar a Italia yo estaba triste. Sentí que me despojaban de todo; que estaba completamente desnudo. No conocía la lengua y no tenía ningún amigo”, reconoce.