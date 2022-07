En elección de Morena, hasta 6 horas formados para poder votar

Xalapa, Ver.– Hasta seis horas tardaron formados los militantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para votar este sábado en la elección de coordinadores distritales en Xalapa.

Desde las 5 de la mañana ya había gente formada para ingresar a las mesas y casillas instaladas en la explanada del Parque Juárez y poco después llegaron algunos funcionarios y representantes de este partido, entre estos el delegado estatal con funciones de presidente,

Esteban Ramírez Zepeta, quien alrededor del medio día después de votar destacó:

«Nunca antes habíamos visto este apoyo de la ciudadanía para poder decidir el rumbo del partido. Me siento muy contento porque aunque fueron varias horas, me formé a las 5:30 de la mañana y son las 11:30, seis horas parado en la fila, aunque es cansado, me siento muy contento porque nos damos cuenta de que efectivamente el partido de Morena es el partido del pueblo, es el instrumento para que el pueblo pueda decidir el rumbo del país».