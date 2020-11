En función 80% de las cámaras de vigilancia en Tihuatlán

Jamapa, Ver. – “Ahora seguro me buscarán a mí. No se preocupen que yo mismo llegaré”, publicó en su cuenta de Facebook Fernando Hernández Terán, esposo de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, asesinada este miércoles 11 de noviembre.

Fernando Hernández posteó este mensaje en calidad de prófugo de la justicia. Actualmente el exdirector del DIF de Jamapa es buscado con una orden de aprehensión por delitos relacionados con corrupción, según confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Florisel Ríos, alcaldesa perredista, fue asesinada con el denominado “tiro de gracia” en la comunidad de Ixcoalco, su cuerpo fue localizado en la carretera Jamapa-Medellín, en las inmediaciones del puente que atraviesa la carretera Paso del Toro.

Tras estos hechos, que han sido reprobados por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, Fernando Hernández publicó en Facebook:

“Estamos en un México que, si trabajamos derecho, estamos mal. Y todo se lo culpan al crimen organizado. TE AMO FLORISEL Y TE LO JURO QUE HUBIERA MUERTO CONTIGO, PERO NO NOS HUBIÉRAMOS IDO SOLOS. AHORA SI TODA ESA GENTE QUE A ESTADO EN CONTRA DE NOSOTROS ESTÁN FELICES, DIOS LOS BENDIGA A TODOS LOS QUE HICIERON ESTO CONTRA TI. SOMOS INOCENTES Y LO GRITO A LOS CUATRO VIENTOS, HEMOS TRABAJADO Y SABÍAMOS AHORRAR PARA UNA VEJES QUE SIEMPRE SOÑAMOS. AHORA LO SEGURO QUE ME BUSCARAN A MÍ. NO SE PREOCUPEN QUE YO MISMO LLEGARE”, publicó el exfuncionario prófugo.