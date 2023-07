En junio, promedio de empleo ligeramente más bajo: IMSS

Oaxaca.- El activista Noel López Gallegos, de Oaxaca, fue hallado muerto un día después de ser reportado como desaparecido.

El presidente municipal de Santa María Mixtequilla, Juan Carlos García, informó de la desaparición del activista.

Mediante un video publicado en redes sociales detalló que contactó a autoridades estatales y federales para la búsqueda y localización de Noel López Gallegos.

La hija de López Gallegos también pidió ayuda vía redes sociales para hallar al activista. Hizo un llamado al o los responsables a que no le hicieran daño.

«Quien lo haya hecho se está llevando mi vida contigo, por lo que más quieran me están arrebatando el pilar de mi vida, mi viejo, la luz de mis ojos, al hombre que más amo en mi vida. No sean malos, no saben qué dolor estoy pasando”, escribió.