En la comunidad el Águila buscarán el apoyo de la próxima administración

Tecolutla, Ver. – Nuevamente, cientos de viviendas de las colonias Arcadia, Cándido Aguilar, Centro y Emiliano Zapata se quedaron sin el servicio de energía eléctrica por un espacio de tres horas lo cual causo una enorme molestia e inconformidad e incluso, hasta encolerizó a muchos afectados los cuales dijeron: «Ya basta, si no nos resuelve la CFE este problema tomaremos acciones radicales para que nos hagan caso«.

El repentino corte de luz que se presentó durante la mañana de éste viernes. La energía eléctrica iba y regresaba en algunas calles. En otras era variación de luz lo que se registraba, pero todo al final causó caos entre los comercios establecidos y enfado en los ciudadanos: «Siempre pasa esto, el problema es que cada vez son más constantes los apagones y duran más tiempo«, dijo doña Rosita Martínez, una de las afectadas del fraccionamiento Arcadia.

Desde hace días, los repentinos y constantes cortes de luz se visualizan en diferentes puntos de Tecolutla, a diferentes horas y por cortos y largos periodos de tiempo, sin aviso previo de la CFE a sus usuarios: «Tenemos años reportando este problema pero la verdad la CFE no nos hace caso… nos toman las quejas pero tenemos años esperando que nos reparen la red y nunca sucede… éste es un problema de nunca acabar«, dijo Nicasio Jiménez, comerciante de frutas y verduras de la Zona Centro.

Todas las colonias donde se fue la energía eléctrica se vieron gravemente afectados, pero quienes lo padecieron más fueron los comerciantes, en especial los que venden alimentos perecederos, pues al no tener sus productos en congelación tuvieron que buscar donde comprar bolsas de hielo:

» A mi en una ocasión se me fue la luz por un día y medio, aunque compré barras de hielo en Zamora, se me echó a perder mucha carne y pues la CFE no se responsabiliza por lo daños, ni de las cosas ni de los aparatos que se nos descomponen… ya estamos haciendo un grupo de ciudadanos y de seguir este problema podríamos hacer una protesta, tomar la carretera o plantarnos afuera de la CFE… no podemos permitir que este problema se siga pasando», dijo un empresario carnicero del centro de la ciudad.