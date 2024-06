En la tarde, continuará el ambiente de caluroso a extremadamente caluroso en gran parte del país

México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé el recuento de los votos de más de 102 mil casillas de la elección del 2 de junio, lo que equivale a más del 60 por ciento de las actas de la elección presidencial y la renovación del Congreso.

Martín Faz, consejero y presidente la comisión de Organización y Capacitación del INE, rechazó que haya existido algún fraude y llamó a los actores políticos a actuar con responsabilidad y mesura.

«Inconsistencias entre lo que escribió el funcionario en el cartel y el acta, puede haber; Inconsistencias en el acta misma, puede haber. Pero fraude no hay forma. Yo creo que la narrativa del fraude o la narrativa de la elección de Estado no se corresponden con la realidad”, manifestó el funcionario y dejó en claro que no se espera que este recuento cambie significativamente los porcentajes de la votación.