En licitación obra de rehabilitación del tanque de almacenamiento de agua en Tuxpan

Tuxpan, Ver.-Ante la emergencia sanitaria que sigue presente en el país, con los altos índices de contagio e incidencias de muertes, mismas que se prolongarán durante todo el invierno, bajo el riesgo de que miles de personas puedan infectarse no sólo de COVID-19, sino también de influenza, la diócesis de Tuxpan determino suspender los festejos a la Virgen de Guadalupe.



Frente a este panorama, el Párroco de la santa iglesia catedral “Nuestra Señora de la Asunción”, el presbítero Florentino Lucas Valdez, menciono que es un hecho que las peregrinaciones guadalupanas parroquiales se suspenden.

¿Qué significa esto? Significa que no habrá un rol de peregrinaciones, no habrá grupos diferentes de peregrinos todos los días, no habrá recibimiento de ninguna peregrinación.



“Es drástico esto, pero necesario, porque se trata de evitar aglomeraciones en los que se nos olvide que estamos en pandemia y descuidemos las medidas necesarias” resaltó Lucas Valdéz.



“María de Guadalupe es la primera que quiere la salud de todos los mexicanos y que no nos contagiemos. Así lo descubrimos cuando Juan Diego se da cuenta que su tío Bernardino “le había dado la enfermedad, y estaba muy grave”. Era la peste. Es cuando La Virgen de Guadalupe le dice: “No temas esa enfermedad, ni otra alguna enfermedad. ¿No soy tu salud? No te afija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella: está seguro de que ya sanó”.



Mencionó que lo festejos a la morenita del Tepeyac se realizará el docenario guadalupano con las misas presenciales del 1 al 12 de diciembre sin peregrinaciones, a las 6 de la tarde, pero con los protocolos sanitarios y así honremos a la Virgen del Tepeyac con el cuidado mutuo.



Por Martha Hernández