En lo que va de 2021 IMSS realiza más de mil trasplantes

Venustiano Carranza, Pue.- Durante la entrega de apoyos por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural para productoras y productores que resultaron afectados en sus cultivos por el huracán Grace, se calcula una derrama económica estimada de 2 millones de pesos para el municipio.

Y es que la Junta Auxiliar Coronel Tito Hernández, mejor conocida como «María Andrea» recibió a más de 600 productores de municipios como Jalpan, Z Mena, Pantepec y de las comunidades de Venustiano Carranza, quienes durante el día de entrega de apoyos beneficiaron a los diferentes comercios y prestadores de servicios.

Foto: Se calcula una derrama económica estimada de 2 millones de pesos para el municipio.

En dicha entrega estuvo presente el director general del Servicio de Apoyos Técnicos de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sergio Zepeda quien informó que por instrucciones del gobernador del estado Miguel Barbosa Bordas, iniciaron la repartición de apoyos desde el pasado 22 de agosto, con la intención de ir recuperando los cultivos, principalmente Maíz, Naranja, Plátano, Café y Pimienta que fueron los más perjudicados y que contempla Mil 500 pesos por hectárea.

Foto: Se espera recuperar los cultivos, principalmente Maíz, Naranja, Plátano, Café y Pimienta que fueron los más perjudicados y que contempla Mil 500 pesos por hectárea.

En el lugar fue recibido por el presidente municipal electo Ernesto García Rodríguez junto con su equipo de trabajo, quienes auxiliaron con la organización de la entrega. Ahí intercambiaron opiniones sobre las necesidades del sector agropecuario en Venustiano Carranza, considerando los escasos días que están por tomar posesión como nueva administración pública.

En ese sentido, García Rodríguez, al preguntarle sobre las personas que por algún motivo no pudieron ser beneficiadas, dijo que deberá realizarse un nuevo censo para no dejarlos fuera, y sobre todo no permitir que haya intermediarios y jueguen con la necesidad de la gente. Por lo que seguirán haciendo gestiones para ver de qué otras maneras puede apoyarles.

