En macro kioskos de CDMX niños y jóvenes son los que más dan positivo a Covid

Ciudad de México.– Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, solicitó a Ernestina Godoy, fiscal General de Justicia de la CDMX reunirse con Marina Badui, mamá de Yosstop, youtuber que fue detenida hace unos días por el delito de posesión de pornografía infantil. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina señaló que la cárcel no necesariamente es la única salida.

“Le pedí a la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, que pudiera recibir a la mamá. Creo que se reúnen en estos días, porque finalmente es un tema de la Fiscalía. “En general, el tema de hacer justicia, la utilización de los propios medios tiene que ser algo que tenemos que reflexionar todos, en este tema en particular me parece que la Fiscalía tiene que atender el tema de los agresores y el propio Sistema Penal Acusatorio tiene distintos elementos que permiten, la cárcel no necesariamente es la única salida, siempre hay una denuncia de una víctima, hay que hacerle caso a la víctima, pero en todos estos casos tiene que privar este esquema general del proceso penal, en donde hay salidas y en donde cada quien cumpla con su responsabilidad”, aseguró.

La titular del Ejecutivo local insistió en que debe haber justicia para la víctima. “Hay que hacer justicia para la víctima, tiene cada quien que asumir sus responsabilidades, porque me parece no cualquier cosa se puede decir, pero también hay que ver la justicia hasta dónde llega, cómo llega y cómo se realiza, porque finalmente lo que buscamos todos es una sociedad más justa y más libre, donde haya respeto a todos, y en donde, en particular, lo que tiene que ver con delitos sexuales, sean castigados quienes lo perpetraron”, agregó.

En días pasados, Yoselinne “N”, conocida en redes sociales como YosStop, fue vinculada a proceso, una vez que el representante social presentó datos de prueba que permitieron establecer que le imputada posiblemente cometió el delito de pornografía infantil, en agravio de una persona menor de edad.

El agente del Ministerio Público le imputó lo referente a lo previsto en el artículo 187 párrafo tercero del Código Penal para el Distrito Federal, que señala lo siguiente:

“Al que fije, imprima, video grabe, audio grabe, fotografíe, filme o describa actos de exhibicionismo corporal o lascivos o sexuales, reales o simulados, en que participe una persona menor de dieciocho años de edad”; el delito referido se persigue de oficio.

