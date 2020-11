En menos de 24 horas fallecen dos campeones brasileños de motociclismo

México.- Luego de 17 jornadas completas en el torneo mexicano Guard1anes 2020 de la Liga MX, se dieron a conocer los 12 clubes que disputarán la fase final del certamen.

Cabe recordar, que este torneo es diferente, pues debido a la pandemia que azota en el planeta cambió el formato de juego, ya que los cuatro primeros lugares aseguraron Liguilla, mientras que el resto de equipos, es decir, del quinto a la doceava posición, deben disputar un repechaje.

Equipos calificados directo a Liguilla

León, Pumas, América y Cruz Azul.

Equipos con boleto a repechaje

Monterrey, Tigres, Chivas, Pachuca, Necaxa, Santos, Puebla y Toluca.

Los partidos de recalificación quedaron de la siguiente forma: Monterrey vs Puebla, Tigres vs Toluca, Chivas vs Necaxa y Santos vs Pachuca. Por su parte los calificados directos esperaran a los ganadores del repechaje para saber contra quien se enfrentarán.

Foto: Web

Con información de Medio Tiempo.