En México detectan primeros casos de nuevas subvariantes de ómicron consideradas más contagiosas

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso detalles de la reunión que tuvo el viernes 28 de octubre en Sonora con el enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry. Destacó que se dio continuidad al plan conjunto de fomento de energías que impulsarán el desarrollo industrial en ambos países y cuidarán el ambiente.

“Es un plan de fomento a energías renovables. En lo general, estamos hablando de generar más energía eólica, solar e impulsar la modernización de las hidroeléctricas; (…) va a significar que se use menos el combustible fósil, es decir, gas, combustóleo y otros derivados de los hidrocarburos, el carbón”, explicó.

En conferencia matutina precisó que este proyecto integral se presentará en Egipto durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 en noviembre a la que asistirá el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, en representación del Gobierno de México.

Sobre el Plan Sonora, dijo, se contempla la posibilidad de construir cinco plantas solares similares a la proyectada en Puerto Peñasco.

Además, resaltó la importancia del litio —mineral estratégico de la Nación— en la consolidación de la industria de autos eléctricos. Aseguró que hay futuro en México y condiciones inmejorables en Sonora para la reconversión de los vehículos.

Reafirmó que “no se va a permitir extraer litio si no es para beneficio de los sonorenses y de los mexicanos. Es decir, sí litio, pero no para que se lo lleven como materia prima, sino que el litio se utilice en Sonora para la elaboración de baterías. (…) El litio es de México, ya no pueden particulares explotar el litio en el país, ya es de la Nación”.

El jefe del Ejecutivo planteó la posibilidad de que el Plan Sonora forme parte de una iniciativa bilateral entre México y Estados Unidos, países que mantienen cooperación y amistad a favor de los pueblos.

“Aún en términos muy generales, podríamos firmar este plan cuando nos visite el presidente Biden, que es probablemente que esté a finales de diciembre o enero en nuestro país. (…) Va a ayudar mucho al desarrollo industrial en Estados Unidos y México, es de interés mutuo. Vamos también a analizar si se hace en el marco del tratado (T-MEC) para que participe Canadá o es un acuerdo bilateral”, apuntó.

