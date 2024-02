En Morena no hay rompimientos todos se suman a campañas: Ramón Álvarez

Veracruz, Ver.- Tras darse a conocer que será Claudia Tello Espinosa, la que acompañe a Manuel Huerta Ladrón de Guevara en la fórmula al Senado por Morena, el empresario Ramón Álvarez Fontán destacó la unidad y madurez que hay al interior del partido guinda.

El ex delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dijo que todo aquel que no se encuentre favorecido en las encuestas internas de Morena se sumará a las campañas de los candidatos que sean finalmente ungidos.

«En Morena como es por encuesta están saliendo las personas que el pueblo y la gente están votando por ellos, entonces, el que no está siendo beneficiado con el voto qué está haciendo, que se está sumando campañas, aquí no hay rompimientos, lo primero que tenemos que ver es el movimiento de Morena, que es importante, fuerte y sólido. Entonces, eso la oposición no pensaba que eso iba a pasar en Morena, ellos daban por hecho que iba a haber rompimiento, que iba a haber pleitos, y salimos de un proceso nacional limpio», expresó.