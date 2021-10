En Morena Veracruz hay más unidad que nunca: Gómez Cazarín

Respetamos los derechos de las mujeres; somos el partido que aporta más diputadas a la LXVI Legislatura local.

Xalapa, Veracruz., 18 de Octubre de 2021.- Tras los comicios de este año, en Morena Veracruz hay más unidad que nunca, no hay conflictos ni divisiones como se pretende hacer creer ante la opinión pública, así como tampoco se han atropellado los derechos de las mujeres, por el contrario, somos el partido que más diputadas locales aportará a la LXVI Legislatura local, aseguró el diputado local Juan Javier Gómez Cazarín.

Al asistir a las instalaciones del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) para recibir su constancia como diputado local electo para el periodo 2021-2024, enfatizó que de las 25 mujeres que se integrarán como diputadas locales, 13 fueron respaldadas por Morena en las urnas, dos de ellas, por la vía plurinominal.

“De las cuatro posiciones plurinominales que le correspondían a Morena, por los resultados electorales obtenidos en las urnas el pasado 6 de junio, el OPLE determinó que dos corresponderían para mujeres y una sola para hombres, en tanto que la última fue para una persona No Binaria, a cargo de Gonzalo Durán Chincoya”, expresó momentos antes de ingresar a las instalaciones del organismo electoral veracruzano.

Sobre los recursos de impugnación por la asignación de diputaciones locales de Morena, Gómez Cazarín reiteró su compromiso de respetar a quienes recurran a los tribunales o decidan manifestarse, así como de sus opiniones, sin embargo, la realidad es que no se ha atropellado el derecho de ninguna militante.

Tienen a salvo su derecho de hacer lo que crea conveniente -prosiguió- se respetará la decisión que tomen los tribunales, pero estamos convencidos de que no se ha atropellado ni un solo derecho ni a ninguna sola mujer.

Y destacó que si los consejeros del OPLE decidieron por unanimidad determinar que dos de las cuatro posiciones fuera para mujeres, una para hombre y una para persona No Binaria, por algo debe ser.

“Voy en segunda posición, creo que me gané esta posición trabajando y caminando pero si alguien se quiere manifestar e ir a los tribunales, también acataré y respetaré la decisión”, reiteró el actual Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la LXV Legislatura local, quien además, dejó en claro no conocer a los consejeros del OPLE, salvo a Alejandro Bonilla y eso porque ha estado en entrevistas con los medios, de ahí en fuera no se tiene contacto con nadie ni mucho menos se ha ejercido presión alguna.