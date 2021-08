En operaciones gas Bienestar, estará a prueba en Iztapalapa

Ciudad de México.- Mediante un perfil en redes, un grupo de personas ofrecían drogas escondidas en sobres y transportadas en taxis, cuyos conductores eran engañados para entregar supuestas medicinas, pero en realidad era mariguana o algunos otros productos derivados de ésta y cuyos precios iban desde 750 pesos, como un monto de consumo mínimo.

A sus clientes los escogían con mucho cuidado; se aseguraban que fueran de confianza o recomendados por otros compradores para no ser detenidos. Tras verificar los perfiles de sus posibles compradores, enviaban un mensaje en redes sociales a la persona interesada en la droga. Una vez pactada la venta, acordaban la forma de pago, fecha y hora en que se entregaría la mercancía.

El 11 de agosto pasado, la policía de la Ciudad de México, en apoyo con la Fiscalía General de Justicia, detuvo a cinco integrantes de este grupo derivado de una investigación realizada tras la identificación del perfil en redes sociales.

Foto: Los cinco presuntos integrantes del grupo fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público en la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo.

Un Comandante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) contó a MILENIO que personal del área de inteligencia y de la policía cibernética identificó a esta organización “muy cerrada de clientes, con cerca de 2 mil personas” en donde para poder acceder a este grupo en redes sociales “se tenía que ser recomendado por otro comprador; después se tenía acceso al menú de los productos, en su mayoría derivados de la mariguana”

“Su método de venta era que cuando eras clientes, tú sabías que producto querías, lo pedías y ellos te enviaban un número de cuenta o que les hicieras un retiro sin tarjeta de la cantidad de lo que habías consumido. Posteriormente, cuando ellos confirmaban que ya se había llevado a cabo la transferencia, depósito o el retiro; ellos te daban un punto entre la Ciudad de México para que tú enviaras un taxi por aplicación para que pudiera llevarte el producto que habías comprado”, comentó.

Aquel día, policías catearon dos inmuebles en la alcaldía Coyoacán y uno en la Cuauhtémoc, donde fueron detenidos tres hombres y dos mujeres, a quienes les encontraron drogas, dos pistolas, cartuchos útiles, entre otros objetos.

Foto por Los Angeles Times. La policía aseguró 10 envases de vidrio, 10 dosis, dos bolsas grandes y alrededor de tres kilogramos de aparente mariguana.

En los domicilios ubicados en la calle Doctor García Diego, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc; en la calle María Teruel, colonia Carmen Serdán y en la calle Xochicalco, colonia Culhuacán CTM V, ambos en la alcaldía Coyoacán, fueron detenidos tres hombres de 23, 31 y 34 años, y dos mujeres de 74 y 34 años.

En los inmuebles fueron asegurados 10 envases de vidrio, 10 dosis, dos bolsas grandes y alrededor de tres kilogramos de aparente mariguana; además de 735 dosis y cinco bolsas que contenían posible cocaína; dos pistolas, aproximadamente 318 cartuchos útiles de diferentes calibres, una báscula digital, una máquina de sellado al vacío, cinco teléfonos celulares y dinero.

De acuerdo con el comandante de la policía, las drogas que vendían las metían en bolsas quirúrgicas y bolsas al alto vacío para no generar olor y que los productos no fueran detectados. Además, los vendedores usaban sobres “para que no se pudiera sentir la textura de lo que estaban enviando”; posteriormente eran entregados al taxista y el conductor las hacía llegar al cliente.

Foto por medsbla. La droga era guardada en bolsas quirúrgicas y transportadas en cajas de medicinas.

No obstante, también hacían envíos foráneos usando el mismo método de pago, pero lo único que cambiaba era que “a través de servicios de paquetería, los envoltorios cambiaban un poco para no ser detectados”.

Las investigaciones señalan que vendían la droga mediante diversas redes sociales “y la organización brincaba en varias de éstas para no ser detectados”. Los narcomenudistas vendían mariguana de diferentes tipos y calidades; así como cigarros, pipas electrónicas y hasta galletas con droga.

“Al estar en la clandestinidad y los clientes también, estos podían ser también menores de edad los que pudieran estar adquiriendo estas drogas. Ellos simplemente pedían que alguien más les diera el número telefónico o la red social por la cual se iban a comunicar”, señaló el policía (…) La organización tenía trabajando más o menos un año en la Ciudad de México”.

Mientras que los conductores de los taxis por aplicación también eran víctimas “porque no sabían lo que estaban trasladando, como el producto iba escondido y no se generaba olor y eran víctimas al final del día”.

Los cinco presuntos integrantes del grupo fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público en la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes; en tanto, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

Información Por Milenio