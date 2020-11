En Operativo Buen Fin 2020, SSP desplegará tres mil 250 elementos

Veracruz.- El coordinador Estatal en Veracruz, Vicente Aguilar, informó que el Partido del Trabajo, como AMLO, no se doblega ante presiones de conservadores.

El Presidente ya les recordó a los gobernadores rebeldes que es el federalismo, “mismo que está relacionado con el sector liberal mientras que el conservadurismo busca el centralismo”.

Les dijo que “quienes son conservadores no pueden ser federalistas”. El titular de la SHCP también les recordó a los gobernadores panistas: fue el gobierno de Calderón quien impulsó la fórmula para asignar los recursos a los Estados, a través de la Ley de Coordinación Fiscal. AMLO dice bien: ¡No hay!, ¡No hay!. Que le reclamen a su tutor Calderón y a su equipo.



En otro contexto. Otro punto que hay que reconocer del Presidente es el logro que consistente en el crecimiento de la economía: el repunte del PIB.

La recuperación de más de 211 mil empleos durante octubre, refleja las atinadas políticas económicas que AMLO puso en práctica.

El PT es parte importante en la aprobación y promoción de dichas políticas.



En el ambito estatal. Los veracruzanos tenemos que seguir los protocolos sanitarios implementados por el sector salud. El PT ve con preocupación el incremento de contagios en la zona europea, con la cual se tiene importante intercambio comercial, tanto por vía marítima como aérea. Entonces, el virus viaja en aviones y barcos y llega a nuestra País. Es por ello que conminamos a la población a utilizar gel antibacterial y el cubrebocas a efecto de evitar la propagación de la pandemia Y, de no mantener las medidas necesarias, el confinamiento podría volver.



Por otro lado. Nuestro Instituto Político, nuevamente, hace un enérgico llamado a la Profeco; es inaceptable su omisión sancionadora contra comercios que han incrementado los precios de la canasta básica. Gente de bajos recursos recienten el alza, principalmente, en los productos que complementan dicha canasta.

Los funcionarios no podrán encontrar irregularidades en sus oficinas y escritorios; tiene que salir a comprobar la verdad de nuestro dicho, si no lo hace, que renuncien.



En otro tema. Otra vez sufren retardo el pago de Becas para estudiantes de enseñanza media superior. Hemos dicho en otras ocasiones que se presume el “jineteo” de recursos millonarios; de no ser así, no se entiende la retención del pago.

Exigimos al delegado federal que se ponga al corriente o que explique las razones del retraso. La economía de los padres de familia y de todo el Estado se ve afectado por esta conducta



Por último. Es importante que la Secretaria de Finanzas aclare las Observaciones a la Cuenta Pública 2019, hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y que rebasan los 2 mil 413 millones de pesos, toda vez, que no se debe dejar en duda ante la sociedad de que el Gobierno de Veracruz que encabeza el Ing. Cuitlahuac García Jiménez trabaja con honestidad.

Por lo tanto, los funcionarios públicos encargados de los manejos de recursos públicos deben aclarar ésta situación y también el mismo Ejecutivo debe valorar que funcionarios ayudan, o que funcionarios afectan la imagen de éste gobierno, y valorar la permanencia o remoción de quienes estén fallando.

Redacción Noreste.

