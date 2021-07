En Poza Rica taxistas quieren apoyos para sobrevivir

Poza Rica, Ver.- Vecinos de la colonia Astral de la parcela 46 solicitan al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), acelere los trabajos para la liberación de la carta de no afectaciones, ya que desde hace muchos años el Instituto realizó unos estudios donde detectó que en dicho predio se localizan vestigios prehispánicos y por tal situación la regularización no se ha concretado.

Foto: Vecinos de la colonia Astral esperan respuesta del INAH.



Habitantes de esta colonia, señalaron que tienen más de nueve años de estar habitando esos lotes, desde que Patrimonio del Estado se los entregará, en los tiempos del licenciado Francisco Reyes y a la fecha no tienen ningún documento que los avale como dueños de los lotes que habitan.



Indicaron que ya se encuentran desesperados por no poder regularizar sus predios, al no tener ni una constancia de posesión.

Foto: vecinos quieren legalizar sus predios.



Señalaron que para poder regularizar sus predios requieren que el INAH concluya con los trabajos de salvamento de las piezas prehispánicas que según ellos ahí existen, pero como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, no ha realizado dichos trabajos por falta de recursos, no ha entregado las cartas de no afectación.



Por lo que continúan tocando puertas, para lograr que el INAH pueda liberar las cartas de no afectación, para poder regularizar sus predios y contar con una seguridad jurídica de sus patrimonio familiar de los patrimonios de estos lotes de la colonia Astral de la parcela 46 en esta ciudad.

Por: Gabino Escamilla Hernández