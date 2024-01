En puerta el regreso de Angélica Rivera a las telenovelas

Ciudad de México.- El ex actor y conductor Alfredo Adame arremetió contra Wendy Guevara al llamarla gordo feo con cuerpo de tamal mal amarrado.

Añadió que él no lo reconoce como mujer y afirmó:

«Un cuerpo de tamal mal amarrado, ahí feo y tosco».

Foto: La Prensa

En entrevista con medios de comunicación por su participación en la nueva La casa de los famosos, aseguró que el programa en el que la influencer Wendy Guevara fue la ganadora resultó ser un fracaso.

Aclaró que la enemistad con Wendy luego de que él opinara de que la usaron para hacer una gira cuando no tiene la preparación y que Wendy lo atacó diciendo:

“Me dijo que era un ‘viejillo pendej* y que me iba a romper la made’, el pendej es ese gordo feo.

Foto: Por Esto

Por lo que él espera no encontrársela porque no es una persona que no es grata e incluso enfatizó que no lo reconoce como mujer.

Con información de Infobae