En Querétaro activan Plan DN-III-E por lluvias e inundaciones

Foto: AristeguiN.

EE.UU.- Este domingo, la Administración de Joe Biden ha puesto en marcha un plan de deportación masiva de varios miles de haitianos tras la llegada de más de 14.000 migrantes al sur de Texas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Estados Unidos, dio a conocer el sábado que se trasladaron a unas 2.000 personas que se encontraban en la ciudad texana de Del Río a centros de procesamiento para “garantizar que los migrantes irregulares sean detenidos, procesados y sacados rápidamente de Estados Unidos”.

Foto: Las 14.353 personas se encuentran retenidas en un improvisado y gigantesco campamento bajo el puente internacional de Del Río.

De San Antonio, la mañana del domingo 19 de Septiembre, han salido tres vuelos hacia Puerto Príncipe, la capital de Haití, según The Associated Press y The Guardian.

Las gran caravana de inmigrantes latinoamericanos, en su mayoría haitianos, además en la cual se registran venezolanos, cubanos y nicaragüenses, cruzó el jueves desde México a EE UU.

Las 14.353 personas se encuentran retenidas en un improvisado y gigantesco campamento bajo el puente internacional de Del Río, una ciudad de 35.000 habitantes, y aguardan para ser procesadas (identificadas), ha informado el alcalde de la ciudad, Bruno Lozano.

Foto: Noticias Mx. Autoridades de Haití informaron que se han tomado las medidas para recibir a los migrantes

deportados.

Está previsto que el lunes lleguen a ese lugar 400 agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para agilizar el proceso.

La estrategia del Gobierno demócrata, acordada con las autoridades haitianas, consiste en enviar a los migrantes de regreso a su país de origen o a las naciones desde donde emprendieron el viaje en varios vuelos diarios.

La portavoz de DHS, Marsha Espinosa, explicó que

“El DHS asegurará transporte adicional para acelerar el ritmo y aumentar la capacidad de los vuelos de retorno a Haití y otros destinos dentro de las próximas 72 horas”,

Los traslados continuarán “de conformidad con nuestras leyes y políticas”, sostuvo el DHS en un comunicado, y agregó que estaba trabajando con las países donde los migrantes habían comenzado sus viajes, como Brasil y Chile, para que aceptaran a los migrantes deportados.

“Hemos reiterado que nuestras fronteras no están abiertas”, agregó Espinosa.

El primer ministro haitiano, Ariel Henry, explicó a última hora de la noche del sábado que “ya se han tomado las medidas” para recibir a los migrantes deportados.

Foto: Primer ministro Haití, Ariel Henry.

“Comparto su sufrimiento y les digo bienvenidos a casa”, escribió en Twitter,

Además hizo un llamamiento a “dar una oportunidad al país” y evitar que sus compatriotas sigan viviendo este tipo de “humillaciones”.

Con Información El País.

También te puede interesar ver: Poza Rica: Haitianos convierten centrales en albergues