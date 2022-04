En San Lázaro se aprueba nacionalización del Litio

México. – En la mañanera de hoy, el presidente dijo que −lo que sucedió el día de ayer en la Cámara de Diputados− “lo consideraba un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que, en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras, que se dedican a medrar, a robar, y estos diputados los respaldaron, a los saqueadores, para decirlo con claridad. Muy lamentable lo sucedido, aunque tampoco es extraño; en otros tiempos de nuestra historia, los conservadores siempre han ido al extranjero o siempre han apoyado a los intereses extranjeros en contra del interés nacional”.

“Sin exagerar, tiene que ver con ese pensamiento conservador que predomina, ellos prefieren estar bien con los potentados. Y hubo diputados, mujeres y hombres que votaron en favor de México, en favor de los intereses de México. Que no digan los vendepatrias que la reforma afectaba. No argumentaron nada en contra. Uno de los que subió ahí a defender el punto fue el anterior secretario de Economía a decir que nos iba a ir muy mal con los extranjeros, que nos iban a castigar porque nos iban a llevar a tribunales internacionales porque estábamos incumpliendo con el tratado, cosa que es absolutamente falsa”.

Foto: El Universal

Pero, claro, −continuó el presidente− este señor piensa así porque, cuando se estaba negociando el tratado, ese señor, junto con el anterior secretario de Hacienda o mandamás, Videgaray, ya habían entregado el petróleo, todo un capítulo del Tratado para que el petróleo de México se sometiera al interés de Estados Unidos y de Canadá, un capítulo así que nosotros hicimos a un lado.

Tanto se habló, tanto se dijo y se especuló, que al final los ciudadanos terminamos confundidos acerca de aprobación o no aprobación de la Reforma Eléctrica. Sin embargo, el presidente, siempre fue opositor convencido a que se comprara energía eléctrica a compañías privadas; y hasta el lunes pasado aseguró que “La reforma, es para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, para que no cueste más a los consumidores la luz y para que no nos estén saqueando”. Según un reporte oficial de enero, de las 109 participantes en la generación de electricidad en México, 102 eran compañías privadas de capital nacional y extranjero.

Los cambios en las reglas del juego implementadas durante el gobierno de López Obrador, habían provocado un conflicto entre Gobierno Federal y las empresas privadas afectadas, principalmente las de Norteamérica. Y no era para menos; ya que buscaba modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, además de agregar una serie de artículos transitorios; todo para derogar la reforma energética de 2013, establecida por Peña Nieto.

Foto: El Financiero

El primer ‘grito al cielo’ después que se informó los términos de la Reforma Eléctrica, lo dio la Cámara de Comercio de Estados Unidos, EU, cuando −el mes pasado advirtió− que ésta representaba un incumplimiento del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC); porque éste prohibía a los gobiernos favorecer a las empresas estatales. “Cambios tan drásticos abrirían la puerta para el restablecimiento de un monopolio en el sector eléctrico y, creemos, contravendrían directamente los compromisos de México en el T-MEC”, llegó a afirmar el vicepresidente para las Américas del T-MEC, Neil Herrington.

Lo que estaba en juego eran los miles de millones de pesos, pues las plantas generadoras hasta hubieran podido perder su rentabilidad; pero lo que más les dolió es que el gobierno federal mexicano no les garantizaba a los privados acceder a la red eléctrica pública, ya que dicho acceso se daría únicamente cuando fuera “técnicamente factible”. ‘Hay muchos aspectos, en la reforma, que preocupan al sector privado’, había llegado a asegurar Julie J. Chung, subsecretaria del Departamento de Estado de EU.

Esto quiere decir que los “cabildeos” ya venían trabajando al respecto. Es más, tuvieron tanto trabajo en las semanas previas a este domingo, comprando o comprometiendo los votos de los diputados para evitar su aprobación; aunque, de haber sido aprobada, todavía tendría que haber pasado al Senado para su aprobación o rechazo y después pasaría a los Estados del país donde requeriría la aprobación de por lo menos 17 congresos y después regresar a Presidencia para su promulgación.

El trabajo de los cabilderos fue tanto que hasta se hizo viral la foto de Paolo Salerno, hablando en una curul con una diputada, y que hasta fue exhibido en la conferencia mañanera presidencial. Al respecto, la revista Expansión publicó en favor del especialista italiano, una cabeza reveladora: “Nunca he sido cabildero, soy un experto en energía”. Se dice que “sin pudor, Salerno ocupó una curul en la bancada perredista, pero el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy Rangel, pidió que se levantara y lo sacaran del pleno”.

En comunicado conjunto, las empresas del ramo eléctrico que agrupan a firmas norteamericanas, canadienses y de otros países, tanto en el Consejo Global de Energía Eólica (GSC) como en el Consejo Solar Global (GWEC), habían hecho público que la reforma eléctrica de AMLO, pondría en riesgo a 17 mil plazas de trabajo y que “el daño ya se había hecho al entorno de inversión en energía renovable en los últimos dos años; también que reformas de política nacional como este proyecto de ley representan una amenaza inequívoca para la inversión del sector privado local y extranjero”.

Foto: El CEO

Un 27 de septiembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos buscó aumentar el nivel de electrificación y nacionalizó la industria eléctrica regresándole al pueblo de México la exclusividad para generar, conducir y abastecer energía para lograr nuestra independencia energética.

La primera reforma energética fue realizada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río en diciembre de 1938. Sin embargo, la reforma hecha por Enrique Peña Nieto en 2013, lo único que hizo fue legalizar de iure lo que ya se venía dando de facto; o sea que la participación de los empresarios privados en el sector eléctrico mexicano era ya preponderante; y “la reforma de López Obrador ‘desmantela’ la política de mercado implementada en la ley de 2013, que contemplaba la compra de electricidad a compañías privadas mediante subastas”.

El presidente mencionó en la conferencia de hoy, que fue hasta vergonzoso ver al PRI como palero del PAN. “No sé si ustedes, sobre todo los de más edad, imaginaron que esto iba a pasar. Lamentable. Imagínese, el partido que surge con la Revolución, sí, ahora de palero del PAN. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, lo del PAN tiene alguna justificación porque ese partido surgió precisamente para defender a empresas extranjeras. No lo olvidemos, política es tiempo, entre otras cosas. Se expropia el petróleo en el 38 y en el 39 se funda el PAN para oponerse a la política patriótica del general (Lázaro) Cárdenas, para defender a las empresas petroleras extranjeras”.

Por José Sobrevilla