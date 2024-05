En siete días, Veracruz retomará el rumbo que la gente quiere: Pepe Yunes

• “Votemos este 2 de junio masivamente por la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, fue el llamado de la candidata presidencial

• “El triunfo de Claudia Sheinbaum como Presidenta es el triunfo de todas las mujeres de Yucatán y de todo México”, resaltó el candidato a la gubernatura, Joaquín «Huacho» Díaz Mena

• La candidata del PRD a la gubernatura de Yucatán, Tina Tuyub, y el dirigente de ese partido, Eduardo Sobrino, declinaron por el proyecto de Claudia Sheinbaum y “Huacho” Díaz Mena

Mérida, Yucatán.-Son más los mexicanos y mexicanas que quieren la democracia con la Cuarta Transformación y no la compra de votos que representa el PRIAN, así aseguró la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT y PVEM) a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien aseguró que la 4T triunfará en Yucatán y en todo México en la elección del próximo 2 de junio.

“Vamos a ganar este 2 de junio porque somos más los mexicanos y mexicanas que realmente queremos la democracia, que no queremos que continúe esta compra de votos, esta compra de voluntades, esta forma de hacer política, que lo único que hace es mostrar a las personas como son. Vamos a ganar el 2 de junio porque somos más los yucatecos, las yucatecas, los mexicanos, las mexicanas que queremos un país donde sea la honestidad lo que nos guíe, que no sea la calumnia, que no sea la mentira, que no sea esta guerra sucia que lo único que muestra es cómo son las personas. Vamos a ganar el 2 de junio que somos más los que queremos la igualdad, que no queremos que siga generándose esta enorme desigualdad en Yucatán y en todo el país que ha logrado el presidente ir disminuyendo, porque somos más los mexicanos y mexicanas que no queremos la discriminación, somos más los que ponemos el amor por encima del odio, que ponemos la democracia por encima del fraude, que ponemos la honestidad por encima de la corrupción, que ponemos a México por encima de los intereses personales, por eso este 2 de junio vamos a ganar Yucatán y vamos a ganar todo el país”, manifestó. Para consolidar el triunfo de la Transformación, Claudia Sheinbaum destacó la importancia de que todos los yucatecos y yucatecas salgan a votar de manera libre, que nadie venda su voluntad a través de la compra de votos y salgan a las urnas masivamente. “Que nadie se quede sin votar, que no se entregue ni un solo voto por la venta de una voluntad, que votemos libremente, que votemos con el corazón, que votemos pensando en nuestros hijos, que votemos pensando en nuestros nietos, que votemos pensando en el México del futuro, que votemos pensando en el Yucatán para todos y para todas, que votemos este 2 de junio masivamente por la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, invitó. Recordó que la 4T es la única opción que puede garantizar la continuidad de los programas sociales y para el sureste mexicano se comprometió a dar continuidad a los proyectos del Tren Maya, las plantas eléctricas y el gasoducto en Yucatán para garantizar el desarrollo de la región.

“Vamos a garantizar todos los proyectos del presidente, el Tren Maya lo vamos a garantizar y además lo vamos a hacer un tren de carga para el desarrollo de la Península, vamos a terminar las dos plantas de generación eléctrica aquí en la Península de Yucatán, el gasoducto que viene también a Yucatán también lo vamos a terminar, vamos a hacer realidad el Renacimiento Maya con todos sus proyectos”, anunció. Por su parte, el candidato a la gubernatura de Yucatán, Joaquín “Huacho” Díaz Mena, destacó que en una semana México hará historia al elegir a la primera mujer como presidenta de la República, lo que representa un triunfo para todas las mujeres mexicanas. “Dentro de ocho días, a esta hora, México habrá hecho historia llevando a la primera mujer en la historia a la silla presidencial y yo estoy seguro que después de 200 años de espera, que las mujeres lucharon en el siglo pasado por su derecho al voto, ahora por su participación en la vida pública, el triunfo de Claudia Sheinbaum como presidenta es el triunfo de todas las mujeres de Yucatán y de todo México”, celebró.

También anunció la declinación de la candidata del PRD a la gubernatura de Yucatán, Tina Tuyub, y del dirigente estatal de ese partido, Eduardo Sobrino. Al respecto, Tina Tuyub recordó que siempre ha impulsado el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y por ello refrendó su fidelidad y compromiso por México sumándose a los candidatos de la Cuarta Transformación. “Hoy vengo a refrendar mi fidelidad y mi compromiso por México y declinó a favor de la doctora Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, así como también quiero pedirles a todos mis amigos, seguidores fieles y a mi grupo político que apoyemos a Joaquín Díaz Mena como gobernador de Yucatán. Pido su voto para todos ellos porque necesitamos que Yucatán siga a la Cuarta Transformación, el mejor proyecto para México”, anunció. En su intervención, Rommel Pacheco, candidato a la presidencia municipal de Mérida hizo un llamado al voto masivo este 2 de junio. “Este 2 de junio, de la mano de ustedes, vamos a llevar a la victoria a nuestra primera mujer Presidenta .Este 2 de junio hay que salir a votar masivamente y con eso estoy seguro que el bienestar a las familias de Mérida, de Yucatán y de todo México será una realidad”.

Finalmente, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, destacó: “Estamos a una semana de las elecciones y también, justamente como a esta hora, todos los medios de comunicación y todas las redes sociales van a estar dando la noticia que por primera vez en la historia vamos a tener una mujer presidenta con Claudia Sheinbaum y Huacho gobernador”.Al evento también acudieron los candidatos al Senado de la República Jorge Carlos Ramírez Marín y Verónica Camino Fajardo; las y los candidatos a Diputaciones Federales Rocío Barrera, Jorge Sánchez, Oscar Brito, Geovana Campos, Jazmín Villanueva y Jessica Saiden; así como Minerva Citlalli Hernández Mora, Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena; Alberto Anaya Guerrero, Dirigente Nacional del PT; Raúl Ojeda, Delegado Político de Circunscripción; Juan Hugo de la Rosa, Delegado Político de Circunscripción; Oscar Cantón, Delegado Político de Circunscripción; Manuel Zavala, Delegado Político Estatal; Harry Rodríguez Botello Fierro, Presidente del PVEM; Francisco Rosas Villavicencio, Presidente del PT; Omar Pérez Avilés, Coordinador General en Funciones de Presidente de Morena y Maiella Gómez, dirigente nacional de Fuerza por México.

Redacción Noreste