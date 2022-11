En sólo 4 años, un millón de actos registrales: Eric Cisneros

Xalapa, Ver.- Aunque si habrá nuevos impuestos el próximo año, se prevé una recaudación fiscal superior a la de este 2022, consideró el director de CORI TAX & LEGAL y del Instituto de Desarrollo de Negocios, Orlando Pereyra Solís.

Expuso que en la Ley de Ingresos 2023, en materia de contribuciones no hay miscelánea fiscal, por lo que no habrá impuestos nuevos y los que ya se tienen no se incrementarán.

Foto: Héctor Juanz

La estimación de la recaudación el próximo año es de 8.3 billones de pesos, superior a los 7 billones que se registraron este año.

«Para este año la Secretaria de Hacienda o gobierno federal espera una recaudación mayor a 1.2 billones de pesos que quiere decir que es un aumento del 15 por ciento de la recaudación que se tuvo de este ejercicio 2022 con respecto a 2023» agregó.

Dijo que si aplica a ese 15 por ciento un 7 por ciento de inflación se obtendría una recaudación mayor al 8 por ciento para este ejercicio 2023.

«Lo que pasa es que como no habrá aumentos de impuestos ni se han creado nuevos, la recaudación será a través de los exhortos de las incitaciones del SAT a los contribuyentes para que que puedan cumplir la meta de 1.2 billones de pesos».

Foto: Héctor Juanz

Para conocer de este y otros temas fiscales invitó al evento «Desafíos Empresariales» donde se analizarán los impactos empresariales ya que muchos empresarios, que se realizará el próximo 18 de noviembre en Veracruz.

Por Héctor Juanz