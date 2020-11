En Tihuatlán tendrá lugar la plática ‘Violencia contra la mujer, la otra pandemia’

Veracruz. Estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV), de la Facultad de Ciencias y Técnicas de Comunicación, convocaron a un paro indefinido en protesta de una sanción que avaló la junta académica de esa institución contra un alumno acusado por agresión sexual.

Alumnos propusieron dejar de asistir a clases virtuales y a cualquier otra actividad de esta carrera hasta que directivos de la UV se pronuncien sobre este caso, donde un estudiante identificado como Kevin “N” fue suspendido por seis meses tras ser encontrado responsable de obtener fotografías íntimas de una estudiante sin su consentimiento y presuntamente haberlas propagado en un sitio web.

El pasado 19 de noviembre, la junta académica de la Facultad de comunicación integrada por profesores y estudiantes avalaron la suspensión de seis meses para el universitario, con un marcador de 50 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones. Esta decisión será apelada por la víctima, identificada como I. L.

Luego de que el estudiante Kevin “N” fuera encontrado responsable por las autoridades escolares de este acto, que podría ser configurado como el delito de agresión sexual, la víctima demandó a la UV mediante un posicionamiento el castigo máximo contra su agresor, es decir, la baja definitiva de la universidad.

E-Consulta Veracruz habló con la estudiante agraviada, así como con integrantes de la junta académica de la Facultad, quienes dieron detalles de este caso que se ha viralizado en redes mediante el Hashtag #UVProtegeAgresores.

10 puntos clave sobre caso de agresión sexual en Facico UV

1.-La agresión por la que se inició esta investigación en la Facultad de Comunicación habría ocurrido a inicios de 2019, cuando Kevin “N” presuntamente extrajo fotografías íntimas de I.L., luego de que ella le pidiera que instalara un programa de edición en su computadora. Al menos una fotografía fue tomada del servidor Messenger.

2.-En septiembre de 2019, I.L., expuso I.L., “él obtuvo fotografías íntimas y, lo que me dice mi testigo, es que las enseña a amigos y a otras personas al interior de la escuela. Él presumía ser administrador de una página llamada Hispachan”, donde las habría compartido por un periodo de 24 horas.

3.- “Hispachan”, de acuerdo con su página en internet, “es un tablón de imágenes (también llamado imageboard o chan) en español donde cualquiera puede escribir mensajes y compartir imágenes. Está especialmente dedicado a toda la comunidad hispanohablante de internet y no es necesario estar registrado para participar”.

4.-A raíz de que I.L., tuvo conocimiento de estas fotografías ella presentó una queja ante la Facultad de Comunicación, misma que inició un procedimiento interno que fue evaluado por una comisión integrada por tres mujeres y dos hombres.

5.-I.L., explicó que ante la comisión evaluadora presentó al menos ocho testigos –algunos de ellos declararon a favor y otros en contra de I.L., un audio de WhatsApp donde Kevin “N” ofrece una disculpa por estos hechos, aunque no cuenta con pruebas o capturas de pantalla que evidencien que la fotografía íntima fue compartida por Kevin “N” en la página Hispanichan. “No cuento con capturas de pantalla, tampoco tengo una prueba visual de que él la subiera, pero tengo testigos que me narraron la descripción de las fotografías”, sostuvo la agraviada.

6.-Tras la evaluación de las pruebas, la comisión determinó la responsabilidad de Kevin “N” y sometió a votación de la junta académica la sanción de seis meses de suspensión. Esta sanción fue la segunda de cuatro posibles; la primera de ella solo consistía en una amonestación, la segunda en la suspensión de seis meses, la tercera baja definitiva de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y una cuarta que implicaba la baja definitiva de la Universidad Veracruzana.

7.-La suspensión de seis meses fue aprobada por la junta académica, la cual está integrada por profesores de la Facultad de Comunicación, la consejera alumna de esa institución y estudiantes representantes de cada una de las generaciones de esa Facultad. Además, a esa junta académica, que fue pública, fueron invitados el abogado de la vicerrectoría Veracruz-Boca del Río y el representante de Género de la UV.

8.-Esta decisión fue reprobada por I.L., y dijo que recurrirá a la Comisión de Honor y Justicia donde apelará este veredicto de la Facultad. Además, explicó que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), contra Kevin “N”.

9.-Luego de que este caso se expusiera en redes sociales con el hashtag #UVProtegeAgresores, el vicerrector de la UV, Alfonso Pérez Morales, señaló que no hay posibilidad de modificar el fallo de la junta académica y que, hasta el momento, prevalecerá la suspensión de seis meses. “En ese sentido no hay posibilidad de que se cambien ese fallo, es una decisión ya de la junta académica, que es el órgano máximo que tiene para estos efectos tomar esas decisiones”, declaró el vicerrector.

10.- Este no es el primer caso por violencia de género en la UV, ni en la Facultad de Comunicación. El 8 de abril de 2019 una alumna egresada de Comunicación y de la carrera técnica en Diseño Asistido por Computadora, presentó una queja ante la Unidad de Género de la UV contra Juan Carlos Reyes Romero, catedrático y coordinador de los Talleres Libres de Arte, por acoso y abuso de autoridad.

El pasado 19 de noviembre, día en su fue emitido el fallo, la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, reconoció que no se ha logrado abatir la violencia de género en esta casa de estudios. «No hemos abatido del todo la violencia de género, no lo hemos logrado todavía, no me doy por satisfecha», manifestó la rectora durante el 3er informe de labores del vicerrector de la región Veracruz-Boca del Río, Alfonso Pérez Morales.

(Con información de Medios y E-Consulta Veracruz)