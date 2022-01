En Tihuatlán, trabajan para recuperar áreas verdes

Han transcurrido 13 días y el H. Congreso del Estado de Veracruz no ha recibido notificación o informe alguno sobre la presunta creación de una Comisión Especial en el Senado de la República que investigaría al Gobierno del Estado, aseguró la diputada local Cecilia Guevara, quien ostenta el cargo de presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura estatal.

En entrevista, la legisladora Cecilia Guevara informó que tras emitir la petición el pasado 7 de enero y transcurridos los días, siendo 20 del mismo mes, el Congreso local no ha recibido documento o informe alguno. “En el Congreso no hemos dejado de trabajar, como prueba sesionamos el 1 de enero para resolver sobre un ayuntamiento y posteriormente hemos realizado dos sesiones ordinarias más, entre otros eventos, y no llega respuesta del Senado a nuestra petición”.

Para la diputada es de suma importancia que, por la vía oficial, el Senado remita información aclarando si existe o no la citada Comisión Especial, toda vez que el Congreso del Estado es el órgano donde convergen las y los diputados que representan a los veracruzanos y merecen saber la veracidad de la citada instancia.

Por último, la diputada subrayó que espera en breve recibir la notificación del Senado de la República, ya que su petición fue formal y requiere la institucionalidad.