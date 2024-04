”En todo el Estado se siente el ánimo de la gente y la esperanza de un cambio verdadero para Veracruz”: Miguel Ángel Yunes Márquez

Río Blanco, Ver.- Durante su gira de campaña por los municipios de Ixtaczoquitlán, La Perla, Mariano Escobedo y Río Blanco, en la Zona Centro del Estado, el candidato al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, afirmó que en sus recorridos por todo lo largo y ancho del Estado se siente el ánimo de la gente y la esperanza de un cambio verdadero para Veracruz.

Señaló que los veracruzanos ya están cansados de la falta de resultados tanto del gobierno estatal como federal.

En su visita a esta región, la gente le expuso las principales problemáticas que les aquejan como son la falta del servicio de agua potable, de infraestructura pública, la inseguridad y el nulo apoyo al campo.

Dijo que cuando MORENA habla de que van a defender la cuarta transformación se pregunta cuál transformación. “Lo que se ha visto es destrucción en Veracruz. MORENA lo único que ha hecho es echarle la culpa al pasado, pero no se dan cuenta que ellos ya son el pasado, porque ya fueron casi seis años de gobernar Veracruz y este país, y las cosas están cada vez peor”, afirmó.

Yunes Márquez señaló que en materia de seguridad la política de abrazos, no balazos, no funcionó. “Han sido abrazos para los delincuentes, impunidad, complicidad de las autoridades y los balazos han sido para la gente inocente. Extorsiones, robos, secuestros, todo lo que viene pasando y que es muestra de que MORENA no sabe gobernar y que no hay transformación en seguridad”, dijo.

Asimismo, manifestó que a la gente que vive del campo le fueron retirados todos los apoyos.

“Antes existía el Procampo. Con este programa, el gobierno federal daba semillas, agroquímicos, apoyos para pozos, para sistemas de riego, para todo lo necesario para que tuvieran buenas cosechas, y cuando llegó MORENA lo desapareció y dejó a los productores solos. Esa es la realidad del mal gobierno de MORENA”, subrayó.

Manifestó que MORENA también destruyó el sistema de salud y educativo, además de que desapareció las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo.

El candidato al Senado, Miguel Ángel Yunes Márquez, afirmó que los veracruzanos tienen la esperanza de un cambio verdadero, por ello los exhortó a trabajar incansablemente para lograr una victoria contundente en las elecciones del próximo 2 de junio.

Por Redacción Noreste