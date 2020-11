En Tuxpan al menos 150 comercios locales participan en el Buen Fin 2020

Tuxpan, Ver.- Luego de que el pasado mes de agosto la delegación regional de la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV), diera inicio a la campaña de sanitización de los planteles educativos bajo el lema “Mi escuela sin COVID”, no todos los planteles educativos han sido sanitizados…

Algunos escuelas lucen abandonadas, en estado deplorable, llenas de maleza e invadidas por todo tipo de insectos, por lo que padres de familia aseguran que en estos momentos las escuelas, son el lugar más inseguro para sus hijos.

Escuelas en el olvido: Tuxpan



En su momento el delegado de la SEV en Tuxpan Odilón Nava Sánchez, mencionaba que esta actividad se realizara en los 17 municipios que conforman la delegación, cuyo objetivo es brindar a alumnos, maestros y personal docente un lugar seguro al momento de que se retorne a las escuelas, pero la sociedad de padres de familias de algunas instituciones desconocen el por qué este programa no se realiza en todos los planteles.



Aún y cuando no hay una fecha segura para el regreso a clases de manera presencial, aseguran que no están dispuestos en mandar a sus hijos a la escuela hasta que no haya riesgo de contagio y existan las condiciones para evitar, no solo los contagios a COVID, sino a todo tipo de enfermedades y padecimientos que se puedan originar por el mal estado en el que se encuentras los inmuebles.



Señalaron que aunque las clases no son presenciales, se debe de estar dando mantenimiento al inmueble, pues al momento que se quiera regresar a clases, el inmueble estará invadido de todo tipo de animales ponzoñosos, lo que pondrá más en riesgo la salud de sus hijos que el mismo COVID.



Por Martha Hernández