En Tuxpan comercios que no están afiliados a la CANACO también aplicarán el “Buen Fin”

Tuxpan, Ver. – Debido a que no todos los pequeños empresarios tuxpeños forman parte de la agrupación empresarial Canaco, no pueden usar la marca como tal del «Buen Fin»; sin embargo, las fechas que abarcarán los descuentos, también ellos van a aplicarlos, porque no tienen posibilidad de afiliarse ni de pagar para poder ocupar el logotipo, pero al igual que el resto, buscan sostener la economía y evitar la quiebra total que dejaría sin fuentes de empleo a muchos.

Refirieron que este año se han tenido más pérdidas que ganancias, motivo por el que los comerciantes tuxpeños consideraron que la derrama económica podría ser benéfica para la edición 2021 aún sin pertenecer a la agrupación empresarial, y que los descuentos anuales que se brindan en todo el país también los aplica el resto, por lo que prevén incrementos en sus ventas con porcentajes benéficos para esta ocasión, con grandes ganancias, como no se han tenido en los últimos meses.

Por lo tanto, la mejoría comenzará en la onceava edición se realizará del 10 al 16 de noviembre, fechas que ya fueron confirmadas y que son de gran estímulo para el sector comercial, ya que expusieron que al rebasar el año y medio del inicio de la pandemia del coronavirus en México se han ido sumando graves fractura en la economía de todos los sectores productivos del país, por lo que muchos han debido bajar sus cortinas en forma inevitable lo que, por lo consiguiente, genera pérdida de empleos al vivirse un momento que va empeorando cada vez más.

A pesar de las malas rachas los empresarios locales están haciendo su mejor esfuerzo para mantener de pie sus negocios y las fuentes de trabajo, por ello la petición a las autoridades de todos los niveles es que se den más facilidades al desarrollo del “Buen Fin”, porque la población en su mayoría se encuentra vacunada.

