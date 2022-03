En Tuxpan grupos feministas colocan la ‘Cajita de denuncias’

Tuxpan, Ver.– Tal y como se dio a conocer por parte de las integrantes de los tres grupos feministas establecidos en este municipio portuario, se colocó en el parque reforma la “Cajita de denuncias” en ellas las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia pudieron exponer su caso, mismo que permanecerá en el anonimato, pero se presentara ante las autoridades correspondientes para que se dé solución al problema.

De acuerdo a lo mencionado por las jóvenes que integran estos grupos, la violencia que sufren las mujeres se da principalmente en casa, siendo la psicológica y la física la que más se llega a padecer y lo más grave es que en ocasiones no es la figura paterna sino la materna quien provoca este tipo de violencia.

Reiteraron que la violencia que más es denunciada es la que se sufre en el noviazgo, en la escuela o en las calles, siendo esta la violencia que en ocasiones pasa de los golpes al feminicidio, por ello el llamado a las mujeres a denunciar y no quedarse calladas.

“Queremos ser la voz de esta mujeres, queremos hacerles sentir que no están solas, por eso se colocaron las leyendas “Grita hermana”; “Ni una más”; “Calladita no me veo más bonita”; “no les des la comodidad d tu silencio” entre otras” resaltaron las integrantes de los grupos.