En Twitter confunden a Madonna con Maradona y la vuelven tendencia

Estados Unidos.- Los retos virales en los que los artistas comparten una canción y se retan entre ellos están my de moda debido a la situación actual en la pandemia, en donde se impide que los músicos toquen juntos, es una forma de acercar a las personas y además a ¡LOS FAMOSOS!

La prodigiosa baterista Nandi Bushell ama a los Foo Fighters, y el líder de la banda, la leyenda del rock Dave Grohl, aceptó su desafío para una batalla de bateristas en línea y no solo eso sino que también le lanzó un nuevo reto.

Foto: Revista Uppers.

Recientemente, el baterista se ganó el corazón del internet por un peculiar reto que tiene con Nandi Bushell.

Dave Grohl tomó las redes sociales de los Foo Fighters para compartir un video donde le dice a la niña que esta vez había ganado el primer round, pero no la guerra: “Bien Nandi, me atrapaste, pero tengo algo especial para ti. Algo que nunca has escuchado antes. Algo que nunca he escuchado antes porque estoy a punto de escribir esto desde el fondo de mi cabeza para ti”.

