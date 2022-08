En un mes concluirán obras pendientes en Xalapa asegura Ahued

Xalapa, Ver.– El presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil aseguró que entre 30 y 40 días concluirán algunas obras que hasta ahora están pendientes en la ciudad.

Adelantó que la noche del 13 de septiembre se cerrará el acceso vial en de la calle Enríquez a Clavijero para hacer colado en los tramos que faltan, aprovechando que se cerrará la vialidad en el primer cuadro de la ciudad con motivo de la celebración del Grito de Independencia:

Ahued Bardahuil advirtió que no se tolerará que las empresas constructoras entreguen las obras con errores y en caso de detectarlos deben volver a hacerlos costeando ellos los gastos.

Lo anterior, en relación a un tramo de la avenida Arco Sur donde a través de laboratorio se encontraron errores en la base de concreto.

«Si ven que por ahí colaron y levantaron un pedazo, lo tienen que hacer por fuerza porque es obligación de la garantía y lo que no pase la prueba, lo tendrán que reponer…lo he dicho siempre, que cuando algo quede mal, bajo la garantía y la fianza, si lo hicieron ayer y mañana rompen es porque es obligación porque no estamos tolerando que haya obras de mala calidad y si se tiene que reparar, aunque lo hayan hecho antier va con cargo y costo a la empresa. Lo que no pase la prueba lo tendrán que reponer».