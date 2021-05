En un mes iniciaría vacunación contra COVID a personas de 40 a 49 años en Veracruz

El Director de Comercio, José Luna Kuri, continúa teniendo favoritismo con algunos comercios



Por:Redacción Noreste



Tal parece que la nueva normalidad con que operan restaurantes de Poza Rica, no es del todo pareja, ya que en el restaurant-bar La Región, que se ubica en la avenida Pozo 13 de la colonia Chapultepec, hacen caso omiso a los protocolos emitidos por la Secretaría de Salud de Veracruz y usan sus instalaciones sin las medidas pertinentes de sana distancia.

Mientras los demás restaurantes de esta urbe petrolera cumplen al pie de la letra todas las especificaciones emitidas por la SS para comenzar a operar en medio de la pandemia por el Covid-19, este restaurant continúa renuente y no cumple con el porcentaje de mesas que se autorizan para ser utilizadas, sino que lo exceden; sin respetar los protocolos sanitarios.

Específicamente los fines de semana este lugar se nota abarrotado de jóvenes, quienes consumen alimentos y bebidas hasta altas horas de la noche e incluso hay grupos en vivo, los cuales son contratados para amenizar las veladas.

El Director de Comercio José Luna Kuri ha dado luz verde para que este tipo de negocios continúen laborando sin cumplir las medidas, a pesar del alto riesgo de contagios por Covid-19 y de los esfuerzos que ha realizado el gobierno de Poza Rica a lo largo de este año por reducir la tasa de contagios. Otros negocios han sido responsables para retornar a laborar y así mejorar la situación económica deprimida por esta pandemia; pero gracias a este personaje todo se está yendo a la borda.

Sin embargo, a los propietarios del restaurante “La Región” parece no importarles en lo absoluto la salud de la ciudadanía o la seguridad de sus clientes y hasta del personal que labora en dicho restaurant-bar.

Hasta la fecha el flamante Director de Comercio, José Luna Kuri continúa acumulando quejas por su pésima labor frente a esta dependencia ya que a pesar de tener un sinfín de sanciones en lo que va de la administración continúa al frente en perjuicio de la ciudadanía.