En Veracruz no defendemos corruptos, combatimos la impunidad y limpiamos la casa de tantas ladronerías: Cuitláhuac García

Xalapa, Veracruz.- Extrabajadoras de la Dirección de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Xalapa se amarraron a una de las rejas de este recinto en demanda de la restitución de su empleo.

Este lunes, a casi un año de que ya no se les renovara contrato, Margarita Juárez Huerta y María Luisa Torres Hernández, denunciaron que no fueron liquidadas. Actualmente padecen enfermedades crónicas y no cuentan con trabajo para solventar sus gastos. La dirección a cargo Francisco Domínguez Canseco y el Ayuntamiento de Hipólito Rodríguez las desamparó a pesar de su avanzada edad y problemas de salud.

Foto: Noreste

“No es justo que ellos ya se van ahorita, tienen trabajo, tienen dinero, van a gozar y nosotras como empleadas. Fuimos seis promotores de Participación Ciudadana que el 29 de diciembre fuimos despedidos sin justificación alguna. Lo único que pedimos es justicia”.

Foto: Noreste

Aseguran que no hay avances en las denuncias que en su momento interpusieron, pues además se dijeron víctimas de violencia verbal y explotación laboral.

Por Héctor Juanz