En visita sorpresa, Fiscal general supervisa a fiscales y peritos de Córdoba-Orizaba

Camerino Z. Mendoza, Ver.– Este miércoles el gobernador Cuitláhuac García Jiménez sostuvo aquí un encuentro con empresarios, alcaldes de la zona y funcionarios estatales con quienes dialogó sobre asuntos del Fideicomiso del Sistema de Aguas Residuales del Alto Río Blanco ,(FIRIOB), a quienes les informó que a través de la CAEV, el Gobierno del estado concluyó el proyecto de inversión de 33 millones 500 mil pesos para rehabilitar la conducción de aguas residuales que llegan a la planta de tratamiento.

Dijo el mandatario que de esa manera evitamos las fugas que se tenían por el mal estado y la falta de mantenimiento de administraciones pasadas.

Asimismo en el palacio municipal, acompañado del alcalde anfitrión, Héctor Rodríguez Cortés; del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos y de la Fiscal General, Veronica Hernández Giadans, encabezó la Coesconpaz.

También al final atendió a los medios locales, donde se abordaron los siguientes puntos:

El seguimiento puntual a los homicidios en la región, con el compromiso del programa de cero impunidad, que ha dado muy buenos resultados en otros casos relevantes.

Seguimiento puntual al homicidio que sucedió en el municipio de Rafael Lucio, de la zona centro de estado.

Por otra parte informó a la población y a los taxistas su compromiso de no tramitar ningún permiso o licencia a las plataformas digitales in Driver y Uber, por lo que les pedimos no sean sorprendidos por quienes ilegalmente podrían estar intentando operarlas.

Por Severo Mirón