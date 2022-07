En Xalapa, detenido tras robar a mano armada un taxi de Córdoba

Xalapa, Ver.– La familia de José Roberto Figueroa Oficial, ex secretario particular del ex alcalde Américo Zúñiga Martínez y la Comisión Estatal de búsqueda declararon formalmente desaparecido al ex funcionarios. Al parecer también está extraviado su pequeño hijo de cinco años.

Roberto Figueroa, de 39 años de edad, es abogado, originario de Minatitlán y habría desaparecido misteriosamente el viernes pasado, pero tuvieron que transcurrir 48 horas para emitir la alerta de búsqueda por su desaparición y hasta este domingo las autoridades no tienen pistas de su paradero.

A través de las redes sociales, la madre de su hijo, Esmeralda Villa dio la alerta y se dice angustiada por la seguridad del pequeño «Beto».

Hasta donde se tiene conocimiento, Roberto Figueroa Oficial litigaba en las juntas de conciliación y no se sabe que tuviera problemas con alguna persona. Cualquier información sobre su paradero, favor de llamar al 2283193187.

Por Severo Mirón