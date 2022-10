En Xalapa hacen cortes de cabello para apoyar a niños con cáncer

Xalapa, Ver.- El priísta Héctor Yunes Landa insistió al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que integre a representantes de distintos partidos políticos, empresarios y actores sociales, un grupo plural para construir una «agenda de emergencia» que mejore las acciones de gobierno en Veracruz.

A casi una semana de entregar dicha propuesta por escrito en el palacio de gobierno, dijo que no es «politiquería»si no el ánimo de «construir» por un mejor Veracruz y lo llamó a «probar» la propuesta:

«El gobernador, yo espero que reflexione sobre esto y que nos convoque, que haga una prueba, que invite a los del PAN, del PRI, del PRD, de todos los partidos, de diferentes corrientes incluso que no son partidistas y a empresarios, que invite a los Chedraui, aquí hay muchos empresarios en Veracruz que pueden participar y que nos mida. No es irónico, le propongo que nos convoque a los actores políticos, dirigentes sociales, actores económicos del estado para que en un frente, en un cuerpo colegiado, presidido por él, orientado por él y con todo el respeto nuestro, podamos participar en las soluciones del estado».

Entrevistado este sábado, subrayó que

«siempre es bueno tratar de corregir. Ojalá nos permitan participar en la solución», incluso dijo, se podría hacer en una reunión privada.

Yunes Landa, quien preside la asociación Alianza Regeneraxional refrendó su interés por buscar la gubernatura del estado, aunque dijo que por ahora está enfocado a presentar propuestas «para resolver los problemas del estado»

«Mi aspiración siempre ha sido ser gobernador. Si las condiciones para mí cuando se tengan que definir se dan, yo espero que se den, desde luego que voy a participar y voy a ganar la elección…no me quiero volver a destapar porque ya me he destapado muchas veces y me puede dar neumonía atípica, entonces para qué me destapó más» dijo.