En Xalapa se registran dos accidentes de manera simultánea

Xalapa, Ver.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer este martes que los escoltas de un periodista en Poza Rica accionaron sus armas cuando se encontraban en una plaza comercial, por ello reaccionaron las fuerzas de seguridad y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“En el estacionamiento de una plaza comercial hubo un reporte de disparos y se desplegaron las fuerzas, y sí, eran unos disparos contra un auto particular y resulta que eran unos escoltas que trae de protección un periodista o de su familia y no querían hacerse responsable de los daños por fortuna no hirieron ha nadie”, expuso.