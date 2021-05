En zona conurbada incrementaron servicios funerarios de decesos por Covid

Veracruz, Ver. – Aproximadamente 43 pescadores de Playa Norte y Punta Gorda, bloquearían la entrada de los buques de carga al Nuevo Puerto de Veracruz, en reclamó contra la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER), quien no les ha pagado su indemnización de casi millón y medio de pesos.

Ángel Contreras Vázquez, presidente de la Cooperativa Escolleras de Playa Norte, relató que el pasado 14 de febrero el actual director de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER), Almirante Romel Eduardo Ledezma Abaroa, los citó para revisar la minuta firmada con anterioridad, donde se les confirma el pago de indemnización, la creación de un muelle marítimo para pescadores y trabajos temporales para ellos.

El líder pesquero acusó que, desde marzo les bloquea las reuniones y peor aún, no les ha proporcionado los trabajos temporales que les había prometido; situación que no sucedía con los administradores anteriores, quienes al menos les daban empleo durante varios meses.

Expuso que uno de sus argumentos es que requieren nuevamente su documentación, ante lo cual expusieron que no entregarán más papeles, pues con cada administración es lo mismo y asegura deben de tener un archivo de cada persona a indemnizar; además, aclaró que este director se va en seis meses, al finalizar el año, y volvería a suceder los mismo como cada ocasión.

“Me estoy viendo en la necesidad del volver a la lucha y si él no nos atiende, no nos da fecha, pues vamos a tener que vernos necesitados a taparle la entrada a los buques de carga, porque dice él que no hay dinero y entran sobre 10 o 12 barcos al día”, asestó.