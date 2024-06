Encabezan CAICs Acto cívico en Tihuatlán

Agradecen apoyo al deporte por parte del alcalde Fernando Remes Garza.

Poza Rica Veracruz. – En un evento lleno de orgullo y emoción, el alcalde Fernando Remes, reconoció a las talentosas gimnastas del Colegio Salvador Díaz Mirón que destacaron en el Torneo Internacional de las Flores de Gimnasia Rítmica, celebrado en Heredia, Costa Rica, del 14 al 21 de mayo. Las destacadas deportistas Ary Abigail Ramírez Salazar, Evan Aguilar Adame, Keyla Jasive Andrés García, Joselyn Trápala Cruz e Ixchel Iram Hernández Cruz, llevaron el nombre de Poza Rica y México a nuevas alturas en la competencia.

Ary Abigail Ramírez Salazar, en representación de sus compañeras, expresó su agradecimiento: «Gracias al apoyo que hemos recibido a lo largo de nuestra trayectoria, y la motivación y tiempo que nuestro alcalde ha puesto en nosotras, hemos logrado grandes resultados como ser campeonas estatales y nacionales. El impulso que le han dado a la gimnasia rítmica de Poza Rica a nivel estatal y nacional está dando frutos, por lo cual recibimos la invitación de representar con orgullo a México en el torneo internacional en Heredia”.

El alcalde Fernando Remes felicitó a las jóvenes campeonas y resaltó que «No dudamos nunca en apoyarlas. Han traído resultados excepcionales en todas las disciplinas y es un honor reconocerles el haber llevado el nombre de Poza Rica con gran dignidad más allá de nuestras fronteras. Ustedes son un orgullo para nuestra ciudad y un ejemplo de perseverancia y dedicación«.Las jóvenes pozarricenses salieron victoriosas del evento, participando más de 300 gimnastas de diferentes países, logrando traer a casa más de 10 medallas en categorías de manos libres, pelota, cinta, clavas, cuerda y all around. Reflejando el alto nivel de competencia y preparación de las deportistas.

Redacción Noreste