Encuentran 40 migrantes centroamericanos en el interior de tráiler en Nuevo León

En el inicio de campaña el candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, aseguró que volverá a hacer historia al ganarle al Sistema Corrupto de la vieja política.

El senador con licencia afirmó que durante los 90 días de campaña se dedicará a demostrar por qué su proyecto es el mejor para Nuevo León, al asegurar que es el único que puede construir el estado de nueva cuenta.

“Soy el único que no es parte del sistema corrupto; el único que no ha estado en el PRI, ni pertenece a la mafia de los partidos, el único que no vive de la política y que ha donado su sueldo durante seis años y rechazado todo tipo de bonos. El único incorruptible”, aseveró García Sepúlveda.